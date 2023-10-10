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Макарова Евдокия Михайловна
Макарова Евдокия Михайловна
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1891
Дата смерти
1891
Пол
Женский
Отец
Макаров Михаил Алексеевич
1855 г.р.
Мать
Макарова Мария Николаевна
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Макаров Михаил Алексеевич
Мать:
Макарова Мария Николаевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1891
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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