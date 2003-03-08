Матвеева (Абрамова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Абрамова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1936

Дата смерти

08.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1936

Отец: Абрамов Григорий

Мать: Абрамова (Шинкаренко) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1956

Дочь: Белозерова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Матвеев Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
11.07.1958

Дочь: Новоковская (Матвеева) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Матвеев Анатолий Николаевич

Смерть
08.03.2003

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