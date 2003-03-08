Матвеева (Абрамова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1936
Дата смерти08.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1936
Рождение ребёнка
15.09.1956
Дочь: Белозерова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Матвеев Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
11.07.1958
Дочь: Новоковская (Матвеева) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Матвеев Анатолий Николаевич
Смерть
08.03.2003