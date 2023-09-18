Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кристина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1984

Отец: ?

Мать: Нина Николаевна

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