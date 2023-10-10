Максимович (Сулима) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимович (Сулима) Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: Сулима Фёдор Иванович

Мать: не указана

Переяслав, Київська область
Бракосочетание
Около 1700

Муж: Максимович Дмитрий Максимович

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Максимович Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Максимович Дмитрий Максимович

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Максимович Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Максимович Дмитрий Максимович

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Бороздна ? Дмитриевна

Отец ребёнка: Максимович Дмитрий Максимович

Переяслав, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
Неизвестно
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