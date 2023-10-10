Максимович (Сулима) Татьяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1661
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661
Отец: Сулима Фёдор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1700
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Максимович Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Максимович Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Максимович Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Максимович Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Бороздна ? Дмитриевна
Отец ребёнка: Максимович Дмитрий Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно