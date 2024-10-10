Коснырев Феодор Назаров ?.11.1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коснырев Феодор Назаров

Место рождения

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

?.11.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1829

Отец: Коснырев Назар Андреев

Мать: Коснырева (Першина) Агрипина Иванова

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коснырева Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
18.02.1853 ст.

Сын: Коснырев Лев Феодоров

Мать ребёнка: Коснырева Татьяна Сергеева

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: Коельской церкви пономарь Иван Земляницин и казачья дочь девица Фекла Трофимова Тихонова.
Восприемник
13.03.1854 ст.
Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Восприемник у Александры, дочери казака деревни Коротановой Алексия Артемьева Водопьянов и жены его Марины Максимовой.
Рождение ребёнка
07.08.1865 ст.

Дочь: Коснырева Евдокия Феодорова

Мать ребёнка: Коснырева Татьяна Сергеева

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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