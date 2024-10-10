Коснырев Феодор Назаров
Место рождения
Дата рождения?.11.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1853 ст.
Мать ребёнка: Коснырева Татьяна Сергеева
Восприемники: Коельской церкви пономарь Иван Земляницин и казачья дочь девица Фекла Трофимова Тихонова.
Восприемник
13.03.1854 ст.
Восприемник у Александры, дочери казака деревни Коротановой Алексия Артемьева Водопьянов и жены его Марины Максимовой.
Рождение ребёнка
07.08.1865 ст.
Дочь: Коснырева Евдокия Феодорова
Мать ребёнка: Коснырева Татьяна Сергеева
Смерть
Неизвестно