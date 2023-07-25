Черненченко Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черненченко ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Черненченко Игнат Гаврилович
Мать ребёнка: Черненченко Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Черненченко Артемий Гаврилович
Мать ребёнка: Черненченко Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Черненченко Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Черненченко Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Гаврииловна
Мать ребёнка: Черненченко Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Черненченко Тарас Гаврилович
Мать ребёнка: Черненченко Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно