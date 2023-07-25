Черненченко Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненченко Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черненченко ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Черненченко Игнат Гаврилович

Мать ребёнка: Черненченко Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Черненченко Артемий Гаврилович

Мать ребёнка: Черненченко Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Черненченко Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Черненченко Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Гаврииловна

Мать ребёнка: Черненченко Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Черненченко Тарас Гаврилович

Мать ребёнка: Черненченко Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненченко Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно