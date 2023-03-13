Белоглазовъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Белоглазовъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Белоглазовъ Петръ
Мать ребёнка: Белоглазова Агафья иванова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Белоглазовъ Михей
Мать ребёнка: Белоглазова Агафья иванова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Белоглазова Агафья иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Белоглазова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоглазова Устинья