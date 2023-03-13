Белоглазовъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоглазовъ Яковъ

Белоглазовъ Яковъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Белоглазовъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Белоглазовъ Петръ

Мать ребёнка: Белоглазова Агафья иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Белоглазовъ Михей

Мать ребёнка: Белоглазова Агафья иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Белоглазова Агафья иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Белоглазова Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазова Агафья иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазова Устинья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close