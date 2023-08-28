Чуркина (Рублева) Дарья Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Рублева) Дарья Назарова

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Место рождения

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка

Дата рождения

19.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1913

Отец: Рублев Елеазар (Назар) Яковлев

Мать: Рублева Евдокия Никитина

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Крещение
23.03.1913
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:деревни Рублевки крестьянин Иван Егоров Макаров и того же села крестьянка Мария Димитриева Рублева | Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуркин Иван Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуркин Иван Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуркин Иван Сергеев

Смерть
Неизвестно
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