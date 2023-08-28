Чуркина (Рублева) Дарья Назарова
Место рожденияРоссийская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Дата рождения19.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1913
Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Крещение
23.03.1913
Godparents:деревни Рублевки крестьянин Иван Егоров Макаров и того же села крестьянка Мария Димитриева Рублева | Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуркин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуркин Иван Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуркин Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно