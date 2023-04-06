Микулин Авраам Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикулин Авраам Никанорович

Микулин Авраам Никанорович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

25.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1889

Отец: Микулин Никанор Федорович

Мать: Микулина Анна Федоровна

Бракосочетание
30.01.1908

Жена: Микулина Макрина Михайловна

Бракосочетание
30.01.1908

Жена: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1921

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Микулина Прасковья Марковна

Бракосочетание
13.06.1921

Жена: Микулина Прасковья Марковна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close