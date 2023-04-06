Микулин Авраам Никанорович
Место рождения
Дата рождения25.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1889
Отец: Микулин Никанор Федорович
Мать: Микулина Анна Федоровна
Бракосочетание
30.01.1908
Бракосочетание
30.01.1908
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1921
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Микулина Прасковья Марковна
Бракосочетание
13.06.1921
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно