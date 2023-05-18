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Шокина Прасковья (Пана) Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1924

Дата смерти

07.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1954

Дочь: Конышева Людьмила Александровна

Отец ребёнка: Шокин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
27.10.1957

Сын: Шокин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Шокин Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шокин Александр Григорьевич

Смерть
07.01.1983