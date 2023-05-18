Шокина Прасковья (Пана) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1924
Дата смерти07.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1954
Дочь: Конышева Людьмила Александровна
Отец ребёнка: Шокин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
27.10.1957
Сын: Шокин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Шокин Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1983