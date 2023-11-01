Яковлев Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Семен Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Зоя Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Анатолий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

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