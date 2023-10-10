Комиссарова (Румянцева) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Румянцева) Мария Викторовна

Место рождения

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

31.03.1874 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1874 ст.

Отец: - Виктор Сергеевич

Мать: - Дарья Васильевна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
До 1901 ст.

Муж: Комиссаров Пётр Осипович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
19.05.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-28ж) Крёстная дочь: Комиссарова Феодосия Владимировна из д.Анненское (родная племянница мужа)
Рождение ребёнка
03.05.1905 ст.

Дочь: - Анна Петровна

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Осипович

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.14-15 (Рождение №-28ж)
Рождение ребёнка
22.06.1914 ст.

Дочь: - Мария Петровна

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Осипович

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 1914
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