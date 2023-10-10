Комиссарова (Румянцева) Мария Викторовна
Место рождения
Дата рождения31.03.1874 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1874 ст.
Отец: - Виктор Сергеевич
Мать: - Дарья Васильевна
Бракосочетание
До 1901 ст.
Восприемник
19.05.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-28ж) Крёстная дочь: Комиссарова Феодосия Владимировна из д.Анненское (родная племянница мужа)
Рождение ребёнка
03.05.1905 ст.
Дочь: - Анна Петровна
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Осипович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.14-15 (Рождение №-28ж)
Рождение ребёнка
22.06.1914 ст.
Дочь: - Мария Петровна
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Осипович
Смерть
После 1914