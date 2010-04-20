Добрянская Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрянская Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1947

Дата смерти

20.04.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1947

Отец: Добрянский Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ружанский Алексей Васильевич

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
20.04.2010
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