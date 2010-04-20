Добрянская Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1947
Дата смерти20.04.2010
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1947
Отец: Добрянский Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ружанский Алексей Васильевич
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
20.04.2010