Закирничный Иван Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1922
Отец: Закирничный Макар Евстратович
Мать: Закирничная Любовь
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закирничная Мария
Воронеж
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закирничная Мария
Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закирничная Мария
Смерть
Неизвестно