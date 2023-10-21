Закирничный Иван Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирничный Иван Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1922

Отец: Закирничный Макар Евстратович

Мать: Закирничная Любовь

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирничная Мария

Воронеж
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирничная Мария

Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирничная Мария

Смерть
Неизвестно
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