Шастилов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шастилов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шастилов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шастилова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шастилова Полина Михайловна

Мать ребёнка: Шастилова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шастилов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Шастилова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шастилова Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Студенец, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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