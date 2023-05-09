Чащихина (Докучаева) Екатерина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащихина (Докучаева) Екатерина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1986

Отец: Докучаев Игорь Валентинович

Мать: Тимирханова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
25.03.2010

Дочь: Чащихина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чащихин Иван Анатольевич

Рождение ребёнка
16.06.2015

Дочь: Чащихина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чащихин Иван Анатольевич

Рождение ребёнка
15.10.2020

Сын: Чащихин Степан Иванович

Отец ребёнка: Чащихин Иван Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащихин Иван Анатольевич