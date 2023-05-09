Чащихина (Докучаева) Екатерина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1986
Рождение ребёнка
25.03.2010
Дочь: Чащихина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чащихин Иван Анатольевич
Рождение ребёнка
16.06.2015
Дочь: Чащихина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чащихин Иван Анатольевич
Рождение ребёнка
15.10.2020
Отец ребёнка: Чащихин Иван Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно