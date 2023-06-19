Гурьева (Никитина) Феврония Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Иосифов-Гурьев Стефан Петрович
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович
Сын: Иосифов-Гурьев Евфимий Петрович
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович
Сын: Иосифов-Гурьев Иаков (Яков) Петрович
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович
Сын: Иосифов-Гурьев Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович
Сын: Иосифов-Гурьев-Бабашкин Андрей Петрович
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович
Дочь: Иосифова-Гурьева Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович
Сын: Иосифов-Гурьев Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович
Сын: Иосифов-Гурьев Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович
Дочь: Иосифова-Гурьева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович