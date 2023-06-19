Гурьева (Никитина) Феврония Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Никитина) Феврония Игнатьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1882 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Стефан Петрович

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1884 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Евфимий Петрович

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1888 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Иаков (Яков) Петрович

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1891 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев-Бабашкин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1896 ст.

Дочь: Иосифова-Гурьева Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1898 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1901 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.

Дочь: Иосифова-Гурьева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно