Иосифов-Ефимов (Гурьев) Петр Стефанович
Место рождения
Дата рождения19.06.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1863 ст.
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1882 ст.
Сын: Иосифов-Гурьев Стефан Петрович
Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
23.12.1884 ст.
Сын: Иосифов-Гурьев Евфимий Петрович
Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.10.1888 ст.
Сын: Иосифов-Гурьев Иаков (Яков) Петрович
Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.03.1891 ст.
Сын: Иосифов-Гурьев Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.
Сын: Иосифов-Гурьев-Бабашкин Андрей Петрович
Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
23.06.1896 ст.
Дочь: Иосифова-Гурьева Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.10.1898 ст.
Сын: Иосифов-Гурьев Леонтий Петрович
Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
26.03.1901 ст.
Сын: Иосифов-Гурьев Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.
Дочь: Иосифова-Гурьева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна
Смерть
Неизвестно