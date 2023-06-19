Иосифов-Ефимов (Гурьев) Петр Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифов-Ефимов (Гурьев) Петр Стефанович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.06.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1839 г.р.

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1863 ст.

Отец: Иосифов Стефан Гуриевич

Мать: Иосифова-Ефимова Стефанида Николаевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Жена: Гурьева Феврония Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1882 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Стефан Петрович

Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1884 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Евфимий Петрович

Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1888 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Иаков (Яков) Петрович

Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1891 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев-Бабашкин Андрей Петрович

Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1896 ст.

Дочь: Иосифова-Гурьева Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1898 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1901 ст.

Сын: Иосифов-Гурьев Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.

Дочь: Иосифова-Гурьева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Гурьева Феврония Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно