Силантьева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Силантьев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Силантьев Михаил

Нижне-Никольск, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев Михаил

Смерть
Неизвестно
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