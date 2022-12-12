Дешко (Жердецкая) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Жердецкая) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жердецкий Иван Игнатович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1814

Муж: Дешко Иван Федорович

Рождение ребёнка
22.10.1824

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дешко Иван Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1827

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Дешко Иван Федорович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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