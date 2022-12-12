Дешко (Жердецкая) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жердецкий Иван Игнатович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1814
Муж: Дешко Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1824
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дешко Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.08.1827
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Дешко Иван Федорович
Смерть
Неизвестно