Суровцовъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)
Мать: Суровцова Екатерина
Бракосочетание
06.02.1908
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1908
Дочь: Суровцова Агриппина
Мать ребёнка: Суровцова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
05.04.1910
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Суровцова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
19.06.1916
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
07.02.1918
Сын: Суровцовъ Александръ
Мать ребёнка: Суровцова Агриппина Иванова