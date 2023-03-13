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Суровцовъ Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)

Мать: Суровцова Екатерина

Бракосочетание
06.02.1908

Жена: Суровцова Агриппина Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1908

Дочь: Суровцова Агриппина

Мать ребёнка: Суровцова Агриппина Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1910

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Суровцова Агриппина Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1916

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Агриппина Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1918

Сын: Суровцовъ Александръ

Мать ребёнка: Суровцова Агриппина Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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