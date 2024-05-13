Якшин Иван Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Якшин Федот Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Якшина) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Якшина Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Якшина Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Якшина) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Якшина Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Якшин Ефим Иванович
Мать ребёнка: Якшина Авдотья Васильевна
Смерть
Неизвестно