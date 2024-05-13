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Якшин Иван Федотович

Место рождения

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Якшин Федот Степанович

Мать: не указана

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшина Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Якшина) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Якшина Авдотья Васильевна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Якшин Николай Иванович

Мать ребёнка: Якшина Авдотья Васильевна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Якшина) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Якшина Авдотья Васильевна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Якшин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Якшина Авдотья Васильевна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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