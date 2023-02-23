Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Данила Семенович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Убыл В Казахские Степи Терентий Данилович
Отец ребёнка: Данила Семенович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Убыл В Казахские Степи Егор Данилович
Отец ребёнка: Данила Семенович
Смерть
Неизвестно