Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфимья

Афимья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Данила Семенович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Убыл В Казахские Степи Терентий Данилович

Отец ребёнка: Данила Семенович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Убыл В Казахские Степи Егор Данилович

Отец ребёнка: Данила Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close