Abraham Ludwig August — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Abraham Ludwig August

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Abraham Jan

Мать: Kwade Florentyna

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