Филиппова (Васильева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Васильева) Наталья Петровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1888 ст.

Муж: Филиппов Иоанн (Иван) Иосифович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1888 ст.

Дочь: Филиппова-Никитина Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Филиппов Иоанн (Иван) Иосифович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Дочь: Филиппова-Никитина-Клочкова Иустина Ивановна

Отец ребёнка: Филиппов Иоанн (Иван) Иосифович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1895 ст.

Сын: Никитин-Клочков Иоанн (Иван) Иванович

Отец ребёнка: Филиппов Иоанн (Иван) Иосифович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1898 ст.

Дочь: Никитина-Клочкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Филиппов Иоанн (Иван) Иосифович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно