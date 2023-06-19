Филиппова (Васильева) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1888 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1888 ст.
Дочь: Филиппова-Никитина Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Филиппов Иоанн (Иван) Иосифович
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Дочь: Филиппова-Никитина-Клочкова Иустина Ивановна
Отец ребёнка: Филиппов Иоанн (Иван) Иосифович
Рождение ребёнка
19.06.1895 ст.
Сын: Никитин-Клочков Иоанн (Иван) Иванович
Отец ребёнка: Филиппов Иоанн (Иван) Иосифович
Рождение ребёнка
17.06.1898 ст.
Дочь: Никитина-Клочкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Филиппов Иоанн (Иван) Иосифович
Смерть
Неизвестно