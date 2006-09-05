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Кистанов Игорь Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2006

Отец: Кистанов Олег Владимирович

Мать: Кистанова Лёшина Анастасия Васильевна

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