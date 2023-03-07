Останина (Папуловых) Анна Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Папуловых) Анна Кондратьева

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Место рождения

дер. Талоконниковская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1697 и 1700 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Талоконниковская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Шуклина Марфа Савина

Отец ребёнка: Останин Сава Терентьев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Останин Архип Савинов

Отец ребёнка: Останин Сава Терентьев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Останин Родион Савинов

Отец ребёнка: Останин Сава Терентьев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Останин Тит Савинов

Отец ребёнка: Останин Сава Терентьев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Ксения Савина

Отец ребёнка: Останин Сава Терентьев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Сава Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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