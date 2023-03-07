Останина (Папуловых) Анна Кондратьева
Место рождениядер. Талоконниковская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Талоконниковская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Шуклина Марфа Савина
Отец ребёнка: Останин Сава Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Останин Сава Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Останин Сава Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Останин Тит Савинов
Отец ребёнка: Останин Сава Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Ксения Савина
Отец ребёнка: Останин Сава Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762