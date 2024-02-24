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Коренев Пётр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Коренев Михаил

Мать: (Коренева) Анастасия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермишина (Коренева) Валентина Давыдовна

Рождение ребёнка
13.04.1947

Сын: Коренев Борис Петрович

Мать ребёнка: Ермишина (Коренева) Валентина Давыдовна

Рождение ребёнка
04.09.1948

Сын: Коренев Олег Петрович

Мать ребёнка: Ермишина (Коренева) Валентина Давыдовна

Рождение ребёнка
05.08.1950

Дочь: Коренева (Кармалитова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Ермишина (Коренева) Валентина Давыдовна

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