Коренев Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1947
Мать ребёнка: Ермишина (Коренева) Валентина Давыдовна
Рождение ребёнка
04.09.1948
Мать ребёнка: Ермишина (Коренева) Валентина Давыдовна
Рождение ребёнка
05.08.1950
Дочь: Коренева (Кармалитова) Нина Петровна
Мать ребёнка: Ермишина (Коренева) Валентина Давыдовна