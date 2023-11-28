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Сухорослов Владимир Витальевич
Сухорослов Владимир Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Сухорослов Виталий Васильевич
1933 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Сухорослов Виталий Васильевич
Мать: не указана
Смерть
2010
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