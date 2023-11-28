Сухорослов Владимир Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорослов Владимир Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Сухорослов Виталий Васильевич

Мать: не указана

Смерть
2010
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