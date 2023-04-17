Агапова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти14.05.1808 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Агапов Андрей Никитич
Мать: не указана
Смерть
14.05.1808 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 13 лет в учреждении карантина от свирепствующей заразы. Эпидемия бубонной чумы, от которой вымирали целыми семьями. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 190 н... Показать все