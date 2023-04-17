Агапова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

14.05.1808 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Агапов Андрей Никитич

Мать: не указана

Смерть
14.05.1808 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 13 лет в учреждении карантина от свирепствующей заразы. Эпидемия бубонной чумы, от которой вымирали целыми семьями. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 190 н... Показать все