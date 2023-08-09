Пауткина (Курочкина) Лукерья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пауткина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пауткина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пауткин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пауткина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пауткина Глафира Михайловна
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пауткина Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пауткин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пауткина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно