Пауткина (Курочкина) Лукерья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина (Курочкина) Лукерья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пауткин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пауткина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пауткина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1894

Сын: Пауткин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пауткина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пауткина Глафира Михайловна

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пауткина Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1906

Сын: Пауткин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Сын: Пауткин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пауткина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Михаил Степанович

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