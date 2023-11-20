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Веселков Семён Андрианов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1796

Дата смерти

13.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1796

Отец: Веселков Андриан Михайлов

Мать: Веселкова Акилина Михайлова

Бракосочетание
17.04.1821

Жена: Веселкова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
19.01.1826

Сын: Веселков Ефимий Семёнов

Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
20.01.1827

Дочь: Ксения Семёнова

Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
21.05.1828

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
17.03.1834

Дочь: Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
05.09.1838

Сын: Веселков Захарий Семёнов

Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова

Смерть
13.08.1865
Причина смерти: от старости
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