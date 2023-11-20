Веселков Семён Андрианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1796
Дата смерти13.08.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1796
Бракосочетание
17.04.1821
Жена: Веселкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
19.01.1826
Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
20.01.1827
Дочь: Ксения Семёнова
Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
21.05.1828
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
17.03.1834
Дочь: Дарья Семёнова
Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
05.09.1838
Мать ребёнка: Веселкова Анна Ефимова
Смерть
13.08.1865
Причина смерти: от старости