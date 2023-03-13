Бусарева Елена Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1888
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
13.02.1892
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.04.1894
Сын: Бусаревъ Федоръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Бусаревъ Тимофей
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.12.1907
Сын: Бусаревъ Федоръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.12.1912
Сын: Бусаревъ Петръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусаревъ Андрей
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусарева Евдокия
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусаревъ Иванъ