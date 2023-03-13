Бусарева Елена Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева Елена Денисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1888

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
13.02.1892

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1894

Сын: Бусаревъ Федоръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Бусаревъ Тимофей

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1907

Сын: Бусаревъ Федоръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1912

Сын: Бусаревъ Петръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусаревъ Андрей

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусарева Евдокия

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусаревъ Иванъ

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