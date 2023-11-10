Силкин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силкин Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.2016

Дочь: Силкина Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Прокошева Евдокия

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокошева Анна Никифовна

Мать ребёнка: Прокошева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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