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Колоколов Николай Михайлович
Колоколов Николай Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Колоколов Михаил Михайлович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Колоколов Михаил Михайлович
Мать: не указана
Смерть
1993
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