Тищенко Вячаслав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТищенко Вячаслав Николаевич

Тищенко Вячаслав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1994

Отец: не указан

Мать: Тищенко Наталья Анатольевна