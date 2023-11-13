Сергунин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергунин Михаил Васильевич

Мать: Сергунина Ирина Александровна

Упоминание
Неизвестно
Генеалогическое древо Губановой-Аитовой Веры Михайловны | Передано в виде фотокопий Сорокиной Татьяной Евгеньевной: «Это собирала тётя двоюродной сестры. Отец Сорокин Геннадий. Старшая сестра моей мам... Показать все
Смерть
1930
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