Подсосова Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсосова Надежда Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1842 г.р.
Около 1850 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Подсосов Павел

Отец ребёнка: Подсосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Подсосов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Подсосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подсосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подсосов Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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