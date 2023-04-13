Подсосова Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Подсосов Павел
Отец ребёнка: Подсосов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Подсосов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Подсосов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подсосов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подсосов Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно