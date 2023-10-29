Баранова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Баранов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Баранов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Баранов Виктор Иванович

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