Баранова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасимов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Баранов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Баранов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Баранов Виктор Иванович