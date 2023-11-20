Багина Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Багин Макар Митрофанович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Меланья Макаровна
Отец ребёнка: Багин Макар Митрофанович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Парасковья Макаровна
Отец ребёнка: Багин Макар Митрофанович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Надежда Макаровна
Отец ребёнка: Багин Макар Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно