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Багина Анна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Багин Артемон Макарович

Отец ребёнка: Багин Макар Митрофанович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Меланья Макаровна

Отец ребёнка: Багин Макар Митрофанович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Парасковья Макаровна

Отец ребёнка: Багин Макар Митрофанович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Надежда Макаровна

Отец ребёнка: Багин Макар Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багин Макар Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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