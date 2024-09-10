Васса Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Гаврила Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно