Васса Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Егорова

Васса Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Гаврила Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.