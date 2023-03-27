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Григорович Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1792

Дата смерти

15.05.1865

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1792

Отец: Григорович Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1823

Сын: Григорович Константин Васильевич

Мать ребёнка: Grigorovich Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Grigorovich Софья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
конференц-секретаря Академии художеств, издатель и коллекционер
Смерть
15.05.1865
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