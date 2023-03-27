Григорович Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1792
Дата смерти15.05.1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1792
Отец: Григорович Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1823
Сын: Григорович Константин Васильевич
Мать ребёнка: Grigorovich Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
конференц-секретаря Академии художеств, издатель и коллекционер
Смерть
15.05.1865