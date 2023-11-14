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Гармаш Леонтий Ильич

Место рождения

Село Шматково, Полтавская обл., УССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гармаш Илья

Мать: не указана

Село Шматково, Полтавская обл., УССР
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Гармаш Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Гармаш Елизавета Борисовна

с.Шматково, Полтавская обл., УССР
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гармаш Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Гармаш Елизавета Борисовна

с.Шматково, Полтавская обл., УССР
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гармаш Дарья Леонтьевна

Мать ребёнка: Гармаш Елизавета Борисовна

с.Шматково, Полтавская обл., УССР
Рождение ребёнка
02.02.1916

Сын: Гармаш Григорий Лентьевич

Мать ребёнка: Гармаш Елизавета Борисовна

село Шматково, Полтавская область, УССР
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гармаш Владимир Леонтьевич

Мать ребёнка: Гармаш Елизавета Борисовна

с.Шматково, Полтавская обл., УССР
Смерть
Неизвестно
Село Шматково, Полтавская обл., УССР
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