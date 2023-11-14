Гармаш Леонтий Ильич
Место рожденияСело Шматково, Полтавская обл., УССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гармаш Илья
Мать: не указана
Село Шматково, Полтавская обл., УССР
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Гармаш Пелагея Леонтьевна
Мать ребёнка: Гармаш Елизавета Борисовна
с.Шматково, Полтавская обл., УССР
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гармаш Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Гармаш Елизавета Борисовна
с.Шматково, Полтавская обл., УССР
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Гармаш Дарья Леонтьевна
Мать ребёнка: Гармаш Елизавета Борисовна
с.Шматково, Полтавская обл., УССР
Рождение ребёнка
02.02.1916
Сын: Гармаш Григорий Лентьевич
Мать ребёнка: Гармаш Елизавета Борисовна
село Шматково, Полтавская область, УССР
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гармаш Владимир Леонтьевич
Мать ребёнка: Гармаш Елизавета Борисовна
с.Шматково, Полтавская обл., УССР
Смерть
Неизвестно
Село Шматково, Полтавская обл., УССР