Новожилова Парасковья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Усольцева Марфа Степановна
Отец ребёнка: Новожилов Степан Гаврилович
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Дочь от 2-ой жены
Бракосочетание
Неизвестно
2-й брак
Смерть
Неизвестно