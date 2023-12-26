Новожилова Парасковья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова Парасковья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Усольцева Марфа Степановна

Отец ребёнка: Новожилов Степан Гаврилович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Дочь от 2-ой жены
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Степан Гаврилович

2-й брак
Смерть
Неизвестно
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