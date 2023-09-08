Аветисян Альберт Гарегинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аветисян Альберт Гарегинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1973

Сын: Аветисян Григорий Альбертович

Мать ребёнка: Аветисян Лиана Гургеновна

Рождение ребёнка
11.06.1975

Сын: Аветисян Симон Альбертович

Мать ребёнка: Аветисян Лиана Гургеновна

Рождение ребёнка
21.01.1976

Сын: Аветисян Юрий Альбертвич

Мать ребёнка: Аветисян Лиана Гургеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аветисян Лиана Гургеновна

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