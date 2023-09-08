Аветисян Альберт Гарегинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1973
Сын: Аветисян Григорий Альбертович
Мать ребёнка: Аветисян Лиана Гургеновна
Рождение ребёнка
11.06.1975
Сын: Аветисян Симон Альбертович
Мать ребёнка: Аветисян Лиана Гургеновна
Рождение ребёнка
21.01.1976
Мать ребёнка: Аветисян Лиана Гургеновна
Бракосочетание
Неизвестно