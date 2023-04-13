Поветкин Савелий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Поветкин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1890
Дочь: Никитина Агафья Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Белоусова Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно