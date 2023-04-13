Поветкин Савелий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поветкин Савелий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Поветкин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1890

Дочь: Никитина Агафья Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Белоусова Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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