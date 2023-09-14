Кузьмин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1971
Рождение ребёнка
28.09.1998
Дочь: Кузьмина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Даниил Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Елена