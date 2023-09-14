Кузьмин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1971

Отец: Кузьмин Николай Григорьевич

Мать: Кузьмина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
28.09.1998

Дочь: Кузьмина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Даниил Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Елена

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