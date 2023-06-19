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Зуев Филипп Дмитриевич

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1875 ст.

Отец: Зуев Дмитрий Иванович

Мать: Зуева Степанида Ильинична

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.12.1897 ст.

Сын: Зуев Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Зуева Александра Фоминична

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.

Сын: Зуев Яков Филиппович

Мать ребёнка: Зуева Александра Фоминична

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.04.1906 ст.

Дочь: Шабошова Феодосия Филипповна

Мать ребёнка: Зуева Александра Фоминична

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.04.1906 ст.

Дочь: Зуева Федора Филипповна

Мать ребёнка: Зуева Александра Фоминична

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1913 ст.

Сын: Зуев Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Зуева Александра Фоминична

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Александра Фоминична

Смерть
Неизвестно