Зуев Филипп Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1875 ст.
Отец: Зуев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1897 ст.
Мать ребёнка: Зуева Александра Фоминична
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.
Сын: Зуев Яков Филиппович
Мать ребёнка: Зуева Александра Фоминична
Рождение ребёнка
06.04.1906 ст.
Дочь: Шабошова Феодосия Филипповна
Мать ребёнка: Зуева Александра Фоминична
Рождение ребёнка
06.04.1906 ст.
Дочь: Зуева Федора Филипповна
Мать ребёнка: Зуева Александра Фоминична
Рождение ребёнка
11.09.1913 ст.
Мать ребёнка: Зуева Александра Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно