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Гоголин Федор Васильевич

Место рождения

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1914

Отец: Гоголин Василий Тимофеевич

Мать: Гоголина Анастасия Федоровна

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: Заболотнов Яков Онисимович, крестьянин, д.Кузнечиха; Елизарова Матрона Тимофеевна, крестьянская жена, д.Лукново | Церковь Иоанна Богослова
Смерть
Неизвестно
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