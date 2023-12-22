Гоголин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1914
Крещение
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: Заболотнов Яков Онисимович, крестьянин, д.Кузнечиха; Елизарова Матрона Тимофеевна, крестьянская жена, д.Лукново | Церковь Иоанна Богослова
Смерть
Неизвестно