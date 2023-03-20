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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Музов Никита Козьмич

Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Музов Андрей Козьмич

Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Дмитрий Козьмич

Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Музов Федор Козьмич

Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Величкина Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Музов Николай Козьмич

Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Кузминична

Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович

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