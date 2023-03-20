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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Музов Никита Козьмич
Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Музов Андрей Козьмич
Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дмитрий Козьмич
Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Музов Федор Козьмич
Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Величкина Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Кузминична
Отец ребёнка: Музов Козьма Никитович